Edén Muñoz inicia su primera gira en España en 2026

Edén Muñoz anuncia su primera gira por España en 2026

El cantante y compositor mexicano Edén Muñoz llegará por primera vez a España con su gira "COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS", una serie de conciertos que se celebrarán en junio de 2026 y que marcarán un nuevo hito en su proyección internacional.

La gira comenzará en Sevilla

La gira arrancará el 5 de junio en la Sala Custom de Sevilla y continuará el 6 de junio en la Sala But de Madrid. Posteriormente, el artista se presentará el 12 de junio en Razzmatazz 2 (Barcelona), el 13 de junio en la Sala Moon (Valencia) y el 14 de junio en la París 15 (Málaga). Las entradas estarán disponibles a partir de mañana a las 12:00 horas a través de Mitaquilla.com, Entradas.com, Baila.fm y El Corte Inglés.

Edén Muñoz, figura destacada de la música mexicana

Consolidado como una de las figuras más destacadas de la música mexicana contemporánea, Edén Muñoz ha logrado conectar con nuevas generaciones gracias a una propuesta que fusiona las raíces del regional mexicano con matices de pop actual. Su potente directo y su capacidad interpretativa lo han convertido en uno de los artistas con mayor crecimiento en la escena latina. De hecho, la revista Billboard ha señalado su etapa como solista como uno de los movimientos más relevantes de la música reciente en español.

Canciones como "Chale" han reforzado su posición dentro del género, mientras que temas como "Lejos Estamos Mejor" (Disco de Platino) y "Mi Primer Día Sin Ti" (Disco de Oro) reflejan el impacto comercial de su carrera en solitario.

En 2025, el artista impulsó aún más su expansión con el lanzamiento de "EDEN VOL. II", un proyecto que revisita grandes himnos e incluye colaboraciones como "Chimba" junto a Bacilos. A lo largo de su trayectoria también ha trabajado con referentes internacionales como Maná en "Amor Clandestino", Diego Torres en "Mi Norte & Mi Sur" y Kany García en "Llorar por Ella", ampliando su alcance más allá de fronteras y estilos.

Además de su faceta como intérprete, Edén Muñoz es uno de los compositores más solicitados de la industria latina. Ha escrito éxitos para artistas como Alejandro Fernández, Christian Nodal y Carlos Rivera, y ha recibido múltiples nominaciones a los premios Grammy Awards y Latin Grammy Awards.

Su impacto digital respalda este crecimiento: suma más de 2,3 millones de suscriptores y más de 3.000 millones de visualizaciones en YouTube, 3,2 millones de seguidores en Spotify con 15,2 millones de oyentes mensuales, 6,2 millones en TikTok y 4,9 millones en Instagram.

Esta primera gira por España representa un paso clave en su consolidación en Europa y una oportunidad para que el público español descubra en directo a uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional.