Spotify desmiente comunicado falso sobre corridos en México

Spotify aclara supuesto comunicado sobre corridos en su plataforma

En redes sociales comenzó a circular nuevamente un supuesto comunicado atribuido a Spotify, en el que se anuncia el retiro de todas las canciones que glorifiquen o promuevan actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia en México.

El documento, que incluye los logotipos oficiales de la plataforma de streaming musical, señala que la medida habría sido tomada debido a la ola de violencia que enfrenta el país. En el texto se asegura que la empresa busca promover un cambio positivo en las comunidades y que no puede mostrarse indiferente ante mensajes que, según el comunicado, contribuyen a normalizar la violencia.

"Hemos tomado la decisión de retirar de nuestra plataforma las canciones que glorifiquen o promuevan actividades relacionadas con el narcotráfico, cárteles y la violencia que tanto dañan a las familias", se lee en el mensaje difundido.

Comunicado falso en redes sociales

Tras su viralización, diversos usuarios expresaron su apoyo a la supuesta decisión, especialmente en lo referente a géneros como los narco-corridos y corridos bélicos, cuyas letras suelen hacer referencia a personajes y actividades vinculadas al narcotráfico.

No obstante, el comunicado es falso. El mismo texto comenzó a circular desde 2024 y ya había sido desmentido en aquella ocasión por la propia compañía. Recientemente volvió a generar impacto luego de que se modificara la fecha para que aparentara haber sido emitido el 28 de febrero de 2026.

Reacción de Spotify ante el comunicado

De esta manera, la empresa reiteró que no ha anunciado ninguna medida oficial en ese sentido y que el documento difundido no es auténtico.