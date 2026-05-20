Lupillo Rivera inicia acciones legales por video falso en redes

Lupillo Rivera emprenderá acciones legales por video falso creado con inteligencia artificial.

El cantante Lupillo Rivera anunció que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables de crear y difundir un video falso elaborado con inteligencia artificial, en el que también se involucra a integrantes de la familia Aguilar.

El material, que se viralizó recientemente en redes sociales, mostraba una supuesta representación digital de Emiliano Aguilar realizando declaraciones y amenazas relacionadas con su hermana Ángela Aguilar y con el propio Lupillo Rivera.

Sin embargo, el intérprete aseguró que el contenido fue manipulado mediante herramientas digitales y negó cualquier vínculo con el video.

Acciones legales de Lupillo Rivera

A través de sus redes sociales, el cantante explicó que ya se encuentra buscando apoyo legal para detener la difusión del material y responsabilizar a quienes participaron en su creación.

Además, advirtió sobre los riesgos de los llamados "deepfakes", una tecnología basada en inteligencia artificial capaz de alterar imágenes, voces y videos para simular declaraciones o acciones falsas de figuras públicas.

Rivera pidió a sus seguidores evitar compartir contenido sin antes verificar su autenticidad, especialmente cuando se trata de información sensible o polémica difundida en plataformas digitales.

Mensaje de respeto a la familia Aguilar

En su mensaje, Lupillo Rivera también expresó respeto hacia el legado de Antonio Aguilar y hacia integrantes de la dinastía Aguilar, incluyendo a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Majo Aguilar.

El cantante hizo un llamado a frenar los rumores, ataques y campañas de desinformación que circulan en redes sociales, señalando que este tipo de contenidos pueden afectar tanto la imagen pública como la vida personal de los involucrados.

La inteligencia artificial vuelve a generar polémica

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial y la creación de contenido falso utilizando la imagen o voz de celebridades.

En los últimos meses, distintos artistas y figuras públicas han denunciado la difusión de videos manipulados digitalmente, lo que ha generado preocupación por la falta de regulación y por el impacto que estos materiales pueden tener en redes sociales y medios digitales.