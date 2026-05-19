Osadía: la colaboración musical de Eden Muñoz y Cristian Castro

Eden Muñoz y Cristian Castro impulsan Osadía en la radio mexicana.

La colaboración entre Eden Muñoz y Cristian Castro continúa ganando fuerza con el lanzamiento de Osadía en estaciones de radio de todo México.

La canción, que fusiona el estilo pop romántico de Cristian Castro con el regional mexicano característico de Eden Muñoz, se ha convertido en una de las colaboraciones más comentadas de las últimas semanas.

La colaboración que nació en el escenario

Las especulaciones sobre un posible dueto comenzaron durante un concierto de Eden Muñoz en Monterrey, donde Cristian Castro apareció como invitado especial.

Ambos artistas interpretaron juntos el éxito Azul, uno de los momentos más destacados de la noche y que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de ambos cantantes.

Semanas después, la colaboración se confirmó oficialmente con el estreno de Osadía el pasado 16 de abril en plataformas digitales.

Éxito en plataformas digitales

Desde su lanzamiento, la canción ha acumulado millones de reproducciones en Spotify y YouTube, además de comentarios positivos por parte del público, que ha destacado la combinación de estilos entre ambos intérpretes.

El tema apuesta por una mezcla de balada romántica y sonidos regionales, manteniendo una interpretación emocional y melódica.

Osadía llega a la radio

A partir del 18 de mayo, Osadía comenzó oficialmente su promoción en estaciones de radio de todo el país, permitiendo que los radioescuchas puedan solicitarla en distintas radiodifusoras.

La canción busca consolidarse como uno de los duetos más destacados del año dentro de la música mexicana contemporánea.

Una mezcla de pop y regional mexicano

Con Osadía, Eden Muñoz y Cristian Castro apuestan por una colaboración que une dos generaciones y estilos distintos dentro de la música en español.

La balada destaca por su tono romántico e intenso, además de reforzar la tendencia de colaboraciones entre artistas del pop y el regional mexicano que han ganado popularidad en los últimos años.