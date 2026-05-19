Norteña: el nuevo álbum de Julieta Venegas que explora el Regional Mexicano

Julieta Venegas presentó su nuevo álbum Norteña, con el que incursiona por primera vez en el Regional Mexicano, fusionando sonidos tradicionales del norte del país con su estilo alternativo y autobiográfico.

Además del lanzamiento musical, la artista tijuanense también publicó el libro Norteña. Memorias del Comienzo, donde comparte recuerdos de su infancia en el norte de México y su relación temprana con la música.

Un disco con sonidos norteños y estilo personal

En Norteña, Julieta Venegas incorpora instrumentos característicos del regional mexicano, como el acordeón y los contrabajos, elementos que también han ganado presencia dentro de corridos y sonidos tumbados en años recientes.

La cantante explicó que el álbum mezcla influencias diversas y que su intención fue crear una propuesta propia inspirada en la música norteña tradicional.

"Si me preguntas qué tan norteño es el álbum, es un norteño mezclado", comentó la artista al describir el proyecto.

Las canciones abordan temas personales como desamor, amistades, migración y momentos importantes de su vida familiar.

Julieta Venegas habla sobre los corridos tumbados

Durante una entrevista reciente, la intérprete también fijó postura sobre la polémica alrededor de los corridos tumbados y defendió la existencia del género frente a propuestas de censura.

Venegas consideró que los corridos pueden contar distintos tipos de historias y no necesariamente enfocarse únicamente en temas relacionados con violencia o crimen.

La cantante señaló que su acercamiento al regional mexicano parte de experiencias personales distintas, aunque rechazó limitar las expresiones musicales de nuevas generaciones.

"No creo en la censura", expresó la artista al hablar sobre el debate actual en torno a los corridos tumbados.

También afirmó que muchos jóvenes compositores reflejan en sus canciones la realidad social que han vivido durante las últimas décadas en México.

"Terca", una historia personal convertida en canción

Entre los temas del álbum destaca Terca, canción inspirada en el momento en que Julieta Venegas dejó Tijuana para mudarse a la Ciudad de México e iniciar su carrera artística.

La cantante explicó que el tema retoma conversaciones y emociones familiares que marcaron esa etapa de su vida.

Julieta Venegas también debuta como autora

Además del disco, la artista lanzó el libro autobiográfico Norteña. Memorias del Comienzo, proyecto que nació inicialmente como ejercicios personales de escritura.

Venegas confesó que escribir un libro representó un reto distinto al proceso de composición musical, ya que implicó revisar constantemente sus recuerdos y reconstruir etapas importantes de su historia.

El álbum Norteña ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que el libro puede adquirirse en librerías de México.