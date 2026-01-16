Fallece Agustín Cejudo Moreno, destacado cantante de música regional

Fallece cantante y compositor ligado a Jenni Rivera y Valentín Elizalde. La música regional mexicana vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del cantante y compositor Agustín Cejudo Moreno, quien perdió la vida el pasado miércoles 14 de enero, a los 55 años de edad. La noticia fue confirmada por la disquera Yada Records, que a través de un breve mensaje dio a conocer el deceso del reconocido músico, cuyo legado quedó marcado por importantes colaboraciones dentro del género.

Agustín Cejudo Moreno, originario de Obregón, Sonora, fue un destacado compositor y cantante con una trayectoria artística de más de 40 años. Alcanzó gran parte de su reconocimiento gracias a su trabajo con figuras emblemáticas de la música regional mexicana como Jenni Rivera, Valentín Elizalde, El Chapo de Sinaloa y Los Invasores de Nuevo León. Como integrante del grupo "Los Hacendados de Agustín Cejudo", dejó huella con temas que se ganaron el cariño del público, entre ellos "No soy de palo", "Por qué no le calas" y "Sobre la tumba de mi padre".

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento. Familiares, amigos y seguidores han expresado su pesar en redes sociales, recordándolo como una figura clave del regional mexicano. Descanse en paz.