Los Tigres del Norte anuncian concierto monumental en Monterrey para junio de 2026. La leyenda viva del regional mexicano, Los Tigres del Norte, confirmó su regreso a los escenarios con un espectáculo que promete ser inolvidable. La icónica agrupación tocará en el Estadio GNP Seguros de Monterrey el próximo 27 de junio de 2026, llevando a sus fanáticos un recorrido por más de cinco décadas de éxitos que han marcado la historia de la música mexicana.

"Estamos muy emocionados de regresar a Monterrey y compartir nuestra música con todos nuestros seguidores. Cada concierto es una celebración de nuestra historia y de la pasión que nos ha acompañado durante tantos años", declaró Jorge Hernández, líder de la banda.

Los Tigres del Norte celebran más de cinco décadas de éxitos en Monterrey.

Las entradas estarán disponibles próximamente y se espera que se agoten rápidamente, considerando la histórica popularidad del grupo y la magnitud del estadio que los recibirá. Este concierto no solo representa un evento musical, sino también un encuentro cultural para todos los amantes del regional mexicano, reafirmando la vigencia de una de las bandas más importantes de la música latina.