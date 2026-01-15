Xavi recibe siete nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Xavi celebra siete nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026 y reafirma su lugar en la nueva música mexicana.

Xavi continúa consolidándose como una de las voces más representativas de la nueva generación de la música mexicana. El joven cantante celebra un momento clave en su carrera tras recibir siete nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, reconocimiento que confirma su crecimiento artístico, su fuerte impacto en plataformas digitales y su creciente proyección a nivel internacional.

Nominaciones destacadas de Xavi

El artista figura en algunas de las categorías más importantes de la noche, entre ellas Música Mexicana – Artista Masculino del Año, una nominación que lo coloca al lado de los nombres más influyentes del género actual. Además, su álbum Next compite en la categoría Música Mexicana – Álbum del Año, destacando como uno de los proyectos más relevantes del año dentro de la escena regional mexicana moderna.

Xavi también obtiene reconocimiento por su trabajo en sencillos que han conectado con el público. Su colaboración con Netón Vega, "Hija de Papi", fue nominada a Música Mexicana – Canción del Año, reflejando el impacto que ha tenido en listas de reproducción y redes sociales. A esto se suma la nominación a Música Mexicana – Fusión del Año por "No Capea", tema en el que une fuerzas con Grupo Frontera y que ha sido celebrado por mezclar sonidos tradicionales con una propuesta fresca y actual.

Impacto de las nominaciones en la carrera de Xavi

Estas nominaciones llegan en un momento clave para Xavi, quien ha logrado posicionarse como un artista versátil, capaz de moverse entre distintos estilos sin perder su identidad. Su presencia constante en plataformas digitales y su conexión con nuevas audiencias lo han convertido en uno de los nombres más prometedores del panorama musical mexicano.