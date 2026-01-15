Ángela Aguilar destaca con cuatro nominaciones en los Premios Lo Nuestro 2026

Ángela Aguilar destaca en los Premios Lo Nuestro 2026

Univisión dio a conocer la lista oficial de nominados a los Premios Lo Nuestro 2026, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero y que reconoce a los artistas, canciones y producciones que han marcado el pulso de la música latina durante el último año. Como era de esperarse, los nombres más fuertes de la industria encabezan la lista, con Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León liderando las nominaciones al obtener diez cada uno.

Nominaciones destacadas de Ángela Aguilar

Dentro del talento mexicano, uno de los nombres que más llama la atención es el de Ángela Aguilar, quien logró colocarse entre las figuras más relevantes de esta edición con cuatro nominaciones. Entre ellas destaca la de Artista Femenina del Año – Música Mexicana, una de las categorías más importantes y competidas de la noche, lo que confirma su peso dentro del género regional mexicano.

A pesar de las polémicas que han rodeado su vida personal en los últimos meses, Ángela Aguilar comienza el 2026 posicionándose como una de las artistas jóvenes más influyentes y constantes de la escena musical. Su carrera sigue avanzando con paso firme, respaldada por el reconocimiento de la industria y del público.

Reconocimiento de su álbum

Su más reciente álbum, Nadie Se Va Cómo Llegó, fue ampliamente aplaudido por la crítica internacional y recibió elogios de medios especializados como Billboard y Los Angeles Times, que destacaron su capacidad para refrescar la música regional mexicana sin perder la esencia y el respeto por sus raíces. El proyecto marcó una nueva etapa en su evolución artística y consolidó su identidad musical.