Frida Sofía reacciona a problemas de salud de Alejandra Guzmán

La salud de Alejandra Guzmán volvió a generar preocupación entre los seguidores del mundo del espectáculo, luego de que su padre, Enrique Guzmán, revelara que la cantante sufrió una reciente caída que le provocó un golpe en la cadera y molestias en un nervio.

En un encuentro con la prensa, el intérprete explicó que el accidente ocurrió cuando el perro de la artista se le atravesó, provocando que tropezara. Asimismo, descartó que "La Reina del Rock" haya sido hospitalizada, asegurando que únicamente necesita reposo, masajes y cuidados básicos.

"Se tropezó con el perro, apenas antier. Se le atravesó el perro, se cayó y se pegó en la cadera. Lo que necesita es masaje", detalló Enrique Guzmán.

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su madre?

Tras darse a conocer este nuevo incidente, Frida Sofía, hija de la cantante, reapareció en redes sociales con una serie de publicaciones que no pasaron desapercibidas. En su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, compartió un breve video mostrando un momento con su mascota.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una reflexión que publicó poco después, la cual muchos interpretaron como una posible indirecta en medio de la situación que atraviesa su madre.

"¿Qué les hizo pensar que podían entrar a mi vida, hacer un desmadre y salir intactos? Algo siempre pasa, sin que yo tenga que mover un dedo", escribió.

La relación entre madre e hija

El mensaje generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes rápidamente lo vincularon con los recientes problemas de salud de Alejandra Guzmán. Cabe recordar que la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ha estado envuelta en controversia desde hace varios años. En una entrevista pasada, la joven acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso, lo que provocó un distanciamiento familiar.

No obstante, en noviembre del año pasado, tras el fallecimiento de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán reveló que había retomado la comunicación con su hija, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación.