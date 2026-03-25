Victoria Ruffo responde con humor a rumores sobre su fallecimiento

La actriz Victoria Ruffo reaccionó a los recientes rumores sobre su supuesta muerte, los cuales surgieron a partir de un video en TikTok creado con inteligencia artificial.

La protagonista de telenovelas como La madrastra y Corona de lágrimas aclaró que se encuentra bien y aseguró que desconocía por completo la existencia de ese contenido hasta que fue cuestionada por medios.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre los rumores?

Tomando la situación con humor, Ruffo comentó que incluso su familia no la contactó tras el rumor, y bromeó diciendo que probablemente su ex pareja, Eugenio Derbez, habría sido de los primeros en reaccionar.

Reacciones de la actriz y su carrera

En ese mismo tono, la actriz también hizo un comentario sobre el comediante al hablar de su herencia, señalando entre risas que no lo incluiría y describiéndolo como alguien "muy codo".

La situación, aunque generó confusión en redes, terminó siendo tomada con ligereza por la actriz, quien dejó claro que se encuentra en buen estado y activa en su carrera.