Carín León abrirá el Nu Stadium en Miami el 28 de junio

Carín León llega a Miami para abrir el Nu Stadium con su gira 2026.

Carín León continúa marcando hitos en su carrera y ahora hará historia en Miami al convertirse en el primer artista en presentarse en el Nu Stadium, el nuevo hogar del Inter Miami FC. El concierto está programado para el próximo 28 de junio en el Miami Freedom Park, como parte de su Tour Norteamérica 2026, con el que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Importancia de Miami en la carrera de Carín León

El cantante mexicano expresó su emoción por este logro, destacando la importancia que tiene Miami en su trayectoria. Señaló que ser el encargado de inaugurar el recinto con un concierto es un gran orgullo, además de considerar la ciudad como un punto clave donde convergen distintas culturas.

Conexión entre música y deporte

Asimismo, resaltó la conexión entre la música y el deporte como herramientas para unir a las personas, asegurando que tanto su proyecto como el del Inter Miami comparten ese objetivo de generar comunidad y movimientos culturales.