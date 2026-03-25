Rosalía desata polémica por simbología oscura en su concierto en Lyon

La cantante y empresaria española Rosalía se convirtió en el centro de la polémica tras un video de su presentación del LUX Tour en Lyon, Francia, donde un performance de la canción "Berghain" llamó la atención por su aparente simbología satánica.

En la grabación, se observa a la artista vestida de negro con largos cuernos sobre la cabeza, mientras sus bailarines ejecutan movimientos que remiten visualmente al famoso cuadro El Aquelarre de Francisco de Goya. La obra muestra un macho cabrío rodeado de brujas, tradicionalmente asociado con figuras demoníacas como Baphomet, lo que desató teorías en redes sobre supuestos rituales o simbolismos oscuros en el show.

¿Qué generó la controversia?

No es la primera vez que Rosalía genera controversia por este tipo de representaciones. Durante la misma gira, otro video de la interpretación de "La Perla" se viralizó por movimientos considerados extraños, y desde el lanzamiento del videoclip de "Berghain" algunos usuarios en redes sociales habían señalado supuestos mensajes oscuros en su contenido.

Reacciones en redes sociales

El debate ha vuelto a encenderse tras su show en Francia, con opiniones divididas entre quienes interpretan los elementos como una expresión artística y quienes los relacionan con simbolismos ocultos.