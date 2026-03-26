Gerardo Ortiz aclara rumores de romance con Ana Bárbara

Gerardo Ortiz salió a aclarar los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Ana Bárbara luego de la reciente separación de la cantante con Ángel Muñoz. Durante una entrevista en el programa Hoy Día, el intérprete fue contundente al asegurar que no existe ninguna relación amorosa entre ellos y que desconoce de dónde surgieron esas versiones.

Gerardo Ortiz asegura que su relación con Ana Bárbara es profesional

Ortiz explicó que su trato con Ana Bárbara es únicamente profesional y se basa en el respeto mutuo, descartando por completo cualquier vínculo sentimental. Los rumores comenzaron a circular en redes sociales en medio del momento personal que atraviesa la cantante, situación que ha generado diversas especulaciones mediáticas.

Los rumores surgieron tras la separación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz

Hasta ahora, Ana Bárbara no ha dado declaraciones al respecto, pero la atención pública sobre su vida privada ha contribuido a la difusión de información sin fundamento, incluyendo el supuesto romance con el cantante.