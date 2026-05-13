Alejandra Guzmán revela rumores sobre embarazo de Frida Sofía

¡Alejandra Guzmán podría convertirse en abuela!

La cantante mexicana Alejandra Guzmán sorprendió al revelar que existen rumores sobre un posible embarazo de su hija, Frida Sofía, durante un encuentro reciente con la prensa.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre su hija?

Lo que inicialmente sería una conferencia enfocada en su regreso a los escenarios tras varios meses de hospitalización terminó convirtiéndose en una charla cercana y emotiva, donde la intérprete también habló sobre temas familiares y personales.

Aunque reconoció que actualmente no mantiene una relación tan cercana con su hija, Alejandra aseguró que entre ambas existe comunicación y reveló que incluso recibió felicitaciones por el Día de las Madres.

"La dejo que haga su vida, como a mí me dejó mi madre hacer la mía, pero creo que voy a ser abuela. Hay rumores... creo que deberíamos preguntarle a Frida", comentó entre risas.

¿Cómo surgieron los rumores de embarazo?

La cantante contó que todo comenzó luego de ver un video y escuchar comentarios de una amiga cercana, situación que despertó las especulaciones sobre un posible embarazo.

"Si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, muy consentidora", agregó emocionada.

Además, Guzmán habló sobre el proceso para convertir las cenizas de su madre, Silvia Pinal, en un diamante, como una forma especial de mantener vivo su recuerdo.