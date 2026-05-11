Sol León se corona como ganadora de La Mansión VIP: Reality en YouTube

Sol León se convirtió en la gran ganadora de la primera temporada de La Mansión VIP, el reality transmitido en YouTube y creado por HotSpanish Vlogs. Tras varias semanas de competencia, la influencer logró imponerse en la final y llevarse el primer lugar.

El segundo puesto fue para Mazaclán, quien se mantuvo como uno de los participantes favoritos del público durante el programa. De acuerdo con el conductor del reality, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de apenas 30 mil puntos.

El top cinco de La Mansión VIP

El top cinco de la competencia estuvo conformado por Alfredo Adame, Sol León, Mazaclán, Katy Cardona y Eli Esparza, quienes protagonizaron algunos de los momentos más comentados del reality.

Durante la temporada, La Mansión VIP logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales gracias a las polémicas, estrategias y enfrentamientos entre los participantes, consolidándose como uno de los realities digitales más virales del momento.