Franco Escamilla y su polémica opinión sobre la pobreza en el pódcast Creativo

¿Por qué están "funando" a Franco Escamilla? Sus comentarios sobre pobreza desatan polémica

El comediante regiomontano Franco Escamilla volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras una serie de declaraciones realizadas en el pódcast Creativo, conducido por Roberto Martínez.

Durante la charla, Escamilla compartió reflexiones sobre pobreza, riqueza y clase media que, según explicó, estaban inspiradas en ideas del fallecido comediante George Carlin. Sin embargo, varios de sus comentarios provocaron fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de clasismo y de minimizar los problemas económicos y emocionales de millones de personas.

La frase que más controversia generó fue:

"La única función de los pobres es asustar a la clase media."

El comentario rápidamente se viralizó en plataformas como X, donde comenzaron los señalamientos contra el standupero.

Las declaraciones que encendieron el debate

En el episodio, Escamilla habló sobre cómo percibe la dinámica económica dentro del capitalismo y aseguró que la clase media es la que sostiene gran parte del sistema mediante impuestos y trabajo constante.

"Los pobres no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos. Está la clase media, que paga todos los impuestos, obedece y se parte la madre", comentó.

Más adelante, profundizó en la idea de que las personas en situación vulnerable representan el escenario que la clase media teme alcanzar.

"Estamos batallando, pero hay gente que no tiene casa, que no tiene luz, que no tiene drenaje. Estamos bien. Para eso sirven", expresó.

Otro punto que generó molestia fue su postura sobre salud mental. Durante la conversación, el comediante afirmó que trastornos como la ansiedad y la depresión son más comunes en sectores medios.

"El drama, la psicosis, la neurosis, está en la clase media", dijo. "El pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresión. Está muy ocupado tratando de salir adelante".

Estas declaraciones fueron ampliamente cuestionadas por usuarios y especialistas que señalaron que los problemas de salud mental afectan a personas de todos los contextos sociales.

Historiador responde y crece la discusión

Uno de los pronunciamientos más comentados fue el del historiador y creador de contenido Luis Fernando, quien publicó un video criticando las palabras del comediante.

Según explicó, la realidad económica del país contradice la visión planteada por Escamilla, ya que —afirmó— las grandes fortunas se sostienen en gran medida sobre la explotación laboral de la clase trabajadora.

"La realidad es diametralmente opuesta porque las grandes riquezas de este país están sustentadas en la profunda explotación que vive la clase obrera", señaló.

También rechazó la idea de que las personas en situación de pobreza no enfrenten ansiedad, depresión u otros trastornos mentales derivados de la precariedad y la incertidumbre económica.

La polémica aumentó después de que usuarios detectaran que Escamilla presuntamente bloqueó al historiador en X. Posteriormente, el comediante respondió a las críticas argumentando que sus palabras estaban siendo sacadas de contexto y que se trataba de una referencia a un monólogo de George Carlin.

Mientras tanto, el debate continúa dividido en redes sociales entre quienes consideran que se trató de humor y reflexión social, y quienes opinan que sus comentarios fueron ofensivos y desconectados de la realidad de muchas personas.