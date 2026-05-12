Christian Nodal busca a su hija Inti durante la gira de Cazzu en Estados Unidos

La reciente visita de Cazzu a Estados Unidos no solo ha dado de qué hablar por el éxito de su gira, sino también por los rumores sobre un supuesto encuentro entre Christian Nodal y su hija Inti.

Mientras la trapera argentina continúa triunfando con varias fechas agotadas en distintas ciudades estadounidenses, nuevas versiones sobre la relación entre ambos artistas comenzaron a circular en redes sociales y programas de espectáculos.

Durante una transmisión del periodista Javier Ceriani, se aseguró que Nodal habría buscado reunirse con la menor aprovechando la estancia de Cazzu en Estados Unidos. Según lo comentado, el encuentro habría ocurrido en el hotel donde se hospedaba la cantante, luego de que ella aceptara permitir la convivencia.

De acuerdo con Ceriani, el cantante sonorense presuntamente buscaba pasar más tiempo con Inti e incluso habría planteado la posibilidad de llevarla a Disney durante algunos días. Sin embargo, también señaló que supuestamente existieron recomendaciones para que el acercamiento entre padre e hija se realizara de manera gradual.

El periodista añadió que, según sus fuentes, se habría sugerido mantener contacto frecuente mediante videollamadas para facilitar la convivencia y fortalecer el vínculo con la menor.

Asimismo, durante el programa se mencionó que Inti estaría recibiendo acompañamiento profesional debido a los cambios y la exposición mediática que ha rodeado la separación entre Nodal y Cazzu. Hasta el momento, ninguno de los artistas ha confirmado públicamente esta información.

Pese a la polémica, tanto Nodal como Cazzu continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, mientras las especulaciones sobre su relación familiar siguen generando conversación entre sus seguidores.