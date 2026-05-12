Fin de la relación entre Sol León y Alex Bahena tras La Mansión VIP

Tras convertirse en la ganadora de la primera temporada de La Mansión VIP, Sol León volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez por motivos personales. Horas después de la gran final, Alex Bahena confirmó públicamente el fin de su relación con la influencer mediante un comunicado difundido en sus historias.

La ruptura entre Sol León y Alex Bahena

En el mensaje, Bahena explicó que decidió mantenerse en silencio mientras Sol permanecía dentro del reality para no afectar su desempeño ni generar polémica durante la competencia. Sin embargo, aseguró que una vez concluido el programa consideró necesario expresar su postura.

"Tomé esta decisión de la manera más tranquila y respetuosa posible", señaló Alex, quien también reconoció haber enfrentado críticas y comentarios en redes sociales durante la participación de Sol en el programa.

Reacciones a la ruptura

El influencer comentó que, aunque entendía la dinámica del reality, hubo situaciones que terminaron por rebasar sus límites personales. Sin entrar en detalles específicos, afirmó que dentro de la relación se perdieron aspectos fundamentales como la confianza, la lealtad y el respeto.

"No es sano para mí continuar en una relación donde esos valores dejaron de ser prioridad", escribió.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción entre los seguidores de ambos creadores de contenido, quienes comenzaron a especular sobre lo ocurrido durante el reality y las posibles razones detrás de la ruptura.