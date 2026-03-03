Alejandro Fernández reafirma su amor por Karla Laveaga tras 16 años

Alejandro Fernández habla claro sobre su relación con Karla Laveaga: "He durado más que casado"

El amor sigue siendo una constante en la vida de Alejandro Fernández. El cantante mexicano se mostró orgulloso de la relación que mantiene desde hace 16 años con Karla Laveaga, su compañera inseparable, y dejó claro que, aunque su noviazgo es sólido, el matrimonio no figura entre sus prioridades.

¿Qué declaró Alejandro Fernández sobre su relación?

En un reciente encuentro con la prensa, "El Potrillo" habló con naturalidad sobre la estabilidad que ha construido junto a Karla a lo largo de más de una década. Al ser cuestionado sobre una posible boda, respondió con franqueza: "Pues sí, qué más, para qué una boda, llevamos 16 años...", declaraciones retomadas por el diario regiomontano El Norte.

El intérprete celebró la duración de su relación, destacando que el compromiso entre ambos va más allá de un documento. "He durado más que casado que con nadie. Es lo que digo, el amor es lo que nos une y creo que es lo más importante...", expresó, subrayando que el sentimiento que comparten es la base de su historia juntos.

¿Hay planes de boda para Alejandro Fernández y Karla Laveaga?

En entrevistas anteriores, el cantante también fue cuestionado sobre la posibilidad de una boda por la Iglesia. Aunque ese plan no está contemplado por ahora, no descartó celebrar su amor de alguna manera. "Puede ser, no sé si al altar", comentó en su momento durante una charla en el programa radiofónico de Maxine Woodside, Todo Para la Mujer.

Recuperado tras una crisis de salud

En semanas recientes, Alejandro Fernández enfrentó un problema de salud que preocupó a sus seguidores. El artista fue hospitalizado debido a un cuadro de apendicitis y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Afortunadamente, ya se encuentra recuperado y de regreso en los escenarios, motivado por retomar sus compromisos profesionales. Durante su encuentro con reporteros, también habló con humor sobre la notable pérdida de peso que experimentó tras la operación.

"El tema de salud me bajó muchísimo de peso, ahí estamos, como 10 kilos. Desgraciadamente nada más tengo una apéndice, si no le pedía que me bajara otros 10...", dijo entre risas, demostrando que atraviesa este momento con buen ánimo y energía renovada.