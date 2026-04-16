Eduin Caz sorprende a pasajeros con serenata en aeropuerto

El vocalista de Grupo Firme volvió a llamar la atención, esta vez fuera de los escenarios. Durante una de sus recientes escalas en plena gira por Latinoamérica, Eduin Caz decidió convertir una sala de espera en un improvisado concierto.

A través de redes sociales, la agrupación compartió el momento en el que el cantante toma el micrófono en un módulo de la aerolínea y, entre bromas, se dirige a los pasajeros antes de comenzar su intervención: “Pasajeros que van al destino de la perdición, favor de acercarse, formarse y tomarse su primer shot del día”.

¿Cómo ocurrió la serenata en el aeropuerto?

Minutos después, el artista interpretó el tema “Que te quieran bonito”, logrando sorprender y animar a quienes se encontraban esperando su vuelo, quienes no dudaron en grabar y disfrutar el inesperado espectáculo.

La canción, lanzada recientemente en colaboración con El Yaki, ha comenzado a ganar popularidad tanto en México como en otros países, consolidando el éxito de la banda en su actual gira internacional.

Detalles sobre la gira de Grupo Firme

Con este tipo de momentos espontáneos, Eduin Caz y Grupo Firme refuerzan su cercanía con el público, incluso en los lugares más inesperados.