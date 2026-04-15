Julión Álvarez es nominado a los American Music Awards en Colombia

El cantante Julión Álvarez ha sido nominado a los American Music Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical a nivel global.

El artista, conocido como "El Rey de la Taquilla", figura en la categoría "Mejor Dúo o Grupo Latino", lo que representa un nuevo logro en su trayectoria y reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del regional mexicano.

De acuerdo con datos de Spotify, Julión Álvarez es considerado uno de los artistas de banda más escuchados a nivel mundial. Actualmente, supera los 18 millones de oyentes mensuales en la plataforma, impulsado por el éxito de temas como "Regalo de Dios", que también ha ganado popularidad en redes sociales como TikTok.

Esta nominación refleja la constancia y evolución artística que han marcado su carrera, así como la fuerte conexión que mantiene con su público, la cual se traduce en presentaciones con llenos totales y una sólida base de seguidores.

Además, este reconocimiento destaca el impacto de su música tanto en México como en el extranjero, contribuyendo a la expansión del regional mexicano en escenarios internacionales.

¿Qué significa la nominación para Julión Álvarez?

Como parte de su agenda, el cantante se presentará próximamente en el Coliseo Med Plus, donde ofrecerá un concierto que marca su debut en este recinto de la capital colombiana.