Resurge video de Majo Aguilar que critica a Ángela Aguilar

Resurge video de Majo Aguilar opinando sobre Ángela Aguilar y provoca polémica

Un video antiguo ha vuelto a circular en redes sociales, colocando nuevamente en el centro de la conversación a Ángela Aguilar y Majo Aguilar. En el clip, grabado hace algunos años durante una entrevista, Majo realiza comentarios críticos sobre la voz y el talento de su prima, lo que ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

¿Qué declaraciones hizo Majo Aguilar?

En su momento, las declaraciones fueron interpretadas por algunos como parte del tono relajado y humorístico del programa; sin embargo, en el contexto actual, han sido retomadas con mayor seriedad, provocando un intenso debate en plataformas digitales.

Reacciones en redes sociales

Las opiniones están divididas: mientras algunos consideran que Majo simplemente fue honesta, otros defienden que sus palabras deben entenderse dentro del contexto en que fueron dichas. Hasta ahora, ninguna de las dos artistas ha emitido una postura oficial, pero el tema continúa creciendo y manteniéndolas como tendencia en redes.