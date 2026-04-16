Carín León y Jelly Roll lanzan 'Lighter' para el Mundial 2026

Carín León y Jelly Roll estrenan "Lighter", tema rumbo al Mundial 2026.

El pasado 15 de abril, Carín León y Jelly Roll lanzaron el video oficial de "Lighter", una canción que forma parte de la estrategia musical de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué presenta el videoclip de 'Lighter'?

El videoclip combina escenas de ambos artistas con imágenes emblemáticas de mundiales anteriores, construyendo una narrativa emotiva que celebra la unión y la pasión global por el fútbol. La propuesta destaca por fusionar el regional mexicano con influencias de country y rock, buscando conectar con audiencias de distintas partes del mundo.

¿Cuál es el objetivo de 'Lighter'?

"Lighter" ha sido presentada como una de las primeras apuestas musicales vinculadas al Mundial 2026 en colaboración con la FIFA, con el objetivo de transmitir un mensaje de diversidad cultural y celebración internacional.

Este lanzamiento marca un paso clave en la expansión global de Carín León, mientras que su distribución en plataformas digitales ha impulsado su alcance y generado conversación en redes sociales, posicionándolo como uno de los estrenos más destacados del momento.