Alex Fernández aclara rumores sobre su relación con Alejandro Fernández

Luego de que surgieran especulaciones sobre un supuesto distanciamiento familiar, Alex Fernández decidió hablar abiertamente sobre su relación con su padre, Alejandro Fernández, y aclarar lo que realmente ocurre dentro de la famosa dinastía.

Los rumores comenzaron cuando Alejandro Fernández no apareció en el programa Juego de voces, donde sus hijos, Camila y Alex, protagonizaron momentos especialmente emotivos sobre el escenario. La ausencia del cantante llamó la atención del público, ya que ambos le dedicaron interpretaciones cargadas de sentimiento.

Durante la participación de Camila, interpretó "No importa la distancia" acompañada de sus abuelos maternos, Roberto y Amelia Guinart, quienes aprovecharon para expresar su orgullo y buenos deseos hacia sus nietos. Más tarde, en el turno de Alex, su madre América Guinart subió al escenario para cantar "Caballo de palo", en un momento familiar que conmovió a la audiencia.

La ausencia de Alejandro Fernández

Sin embargo, la ausencia de Alejandro Fernández en estos momentos generó dudas entre los seguidores, alimentando versiones sobre un posible distanciamiento.

Ante esto, Alex Fernández explicó que no existe ningún problema familiar. En entrevista con medios, aseguró que tanto él como su hermana han disfrutado mucho su participación en el programa, destacando especialmente lo significativo que fue compartir escenario con su madre y sus abuelos.

"El programa pasado fue muy sentimental, lo disfruté muchísimo. Poder llevar a mi mamá y a mis abuelos fue un momento muy bonito que siempre voy a recordar", comentó.

Compromisos laborales de Alejandro Fernández

Sobre la ausencia de su padre, aclaró que se debió únicamente a compromisos laborales. Según explicó, Alejandro Fernández tenía un evento programado que le impidió asistir, aunque inicialmente pensó que sí lograría acompañarlos.

De esta manera, Alex Fernández puso fin a los rumores, dejando claro que la relación con su padre se mantiene en buenos términos, pese a su ausencia en el programa.