René Franco critica a Niurka Marcos tras su salida de La Mansión VIP

"Niurka no sabe perder": René Franco lanza crítica tras su polémica salida de La Mansión VIP

La reciente expulsión de Niurka Marcos de La Mansión VIP sigue dando de qué hablar, y ahora fue René Franco quien reaccionó con fuertes comentarios sobre lo ocurrido en el reality organizado por el influencer HotSpanish.

Durante su programa de YouTube La Taquilla, el comunicador analizó el momento en que la vedette cubana se convirtió en la primera eliminada, situación que generó controversia no solo por su enojo, sino también porque presuntamente habría presionado a su pareja, Bruno Espino, para abandonar el programa junto a ella.

Franco aseguró que la actitud de Niurka provocó un caos en plena transmisión, señalando que el show "se descarriló" durante la noche de expulsión. Según relató, todo se intensificó cuando se anunció que Bruno permanecería en la casa, lo que detonó la reacción de la actriz.

"Si te quedas, se acabó nuestra relación", habría dicho Niurka, de acuerdo con el conductor, antes de iniciar una fuerte discusión que terminó con la salida de ambos.

¿Qué ocurrió durante la expulsión de Niurka Marcos?

El periodista también destacó el enfrentamiento que la cubana tuvo con HotSpanish, así como el momento en que rechazó de forma agresiva a otros participantes tras conocer el resultado.

"Niurka no sabe perder, pero eso ya lo sabíamos", expresó Franco, añadiendo que momentos antes la vedette se mostraba confiada en que continuaría en el reality.

Finalmente, el conductor reiteró que la situación convirtió la expulsión en un episodio caótico que afectó el desarrollo del programa, alimentando aún más la polémica en torno a la participante.