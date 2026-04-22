Victoria Ruffo reacciona con humor a fortuna de Eugenio Derbez

La actriz Victoria Ruffo habló sobre los rumores que rodean la supuesta millonaria fortuna de Eugenio Derbez, y lo hizo con su característico sentido del humor, aunque también reconoció la trayectoria del actor.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el portal Celebrity Net Worth, Derbez tendría un patrimonio cercano a los 30 millones de dólares, gracias a su carrera como actor, productor y director tanto en México como en Hollywood.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la fortuna de Eugenio Derbez?

Al ser cuestionada sobre esta cifra, Ruffo tomó el tema con ligereza y entre risas lanzó: "Ya pásame algo, caray... no, no es cierto", dejando claro que no da demasiado crédito a este tipo de reportes.

Sin embargo, más allá de la broma, la actriz destacó el esfuerzo y la constancia del comediante, recordando que desde sus inicios siempre tuvo metas claras y grandes aspiraciones. "Tenía muchos sueños... y creo que los ha logrado", expresó.

Relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Sus declaraciones llamaron la atención, ya que durante años ambos han protagonizado una relación mediática tensa. No obstante, en esta ocasión Ruffo optó por un tono conciliador, asegurando que desea el bienestar de Derbez, también por el vínculo que los une como padres de su hijo, José Eduardo Derbez.