Lupita Villalobos revela su diagnóstico tras hospitalización de emergencia

La influencer Lupita Villalobos reapareció en redes sociales para hablar sobre su estado de salud, luego de haber sido hospitalizada de emergencia, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

A través de Instagram, compartió un video en el que explicó que fue diagnosticada con un hematoma subdural, condición que la obligará a mantenerse en reposo y, por lo tanto, cancelar su participación en el evento Supernova Génesis 2026, programado para el próximo 26 de abril.

La noticia fue confirmada también por los organizadores del evento, quienes indicaron que la decisión se tomó tras varias evaluaciones médicas, priorizando su recuperación.

Reacción de Kim Shantal

Ante esta situación, Kim Shantal, quien sería su rival, expresó su apoyo y aseguró que lo más importante es la salud de Villalobos. Incluso señaló que tuvo conocimiento de sus estudios médicos, confirmando que su estado es delicado.

Especulaciones en redes sociales

Mientras tanto, en redes sociales han surgido especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en el evento, aunque hasta ahora no hay un reemplazo oficial.