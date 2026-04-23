Cumpleaños lujoso de Luis Miguel en París junto a su pareja

Así fue la exclusiva y costosa celebración de cumpleaños de Luis Miguel

El pasado domingo 19 de abril, el reconocido cantante Luis Miguel celebró un año más de vida en medio de una lujosa y discreta celebración. Con 56 años recién cumplidos, el artista, conocido como "El Sol", volvió a captar la atención del público tras revelarse nuevos detalles sobre cómo festejó esta fecha especial.

Intérprete de éxitos como "La Incondicional", "La Bikina" y "Ahora Te Puedes Marchar", Luis Miguel es considerado una de las figuras más importantes de la música en español, por lo que no sorprendió que su cumpleaños generara gran interés entre sus seguidores.

¿Cómo ocurrió la celebración de cumpleaños?

Fue la mañana del miércoles 22 de abril cuando la periodista de espectáculos Flor Rubio dio a conocer algunos detalles durante el programa "Venga La Alegría", retomando información publicada por la revista "¡Hola!".

Según el reporte, el cantante celebró en compañía de su pareja, Paloma Cuevas, durante un viaje a París, Francia. La pareja se hospedó en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, donde los precios por noche pueden variar considerablemente: desde 17 mil hasta 50 mil pesos en suites estándar, y entre 90 mil y 300 mil pesos en suites premier.

Detalles de la celebración en París

Durante el fin de semana, Luis Miguel y su novia disfrutaron de diferentes actividades. El sábado compartieron una comida en un restaurante emblemático de la capital francesa junto a algunos amigos, mientras que el domingo optaron por un plan más relajado dentro de las instalaciones del hotel.

Además de su exitosa carrera, Luis Miguel también es padre de tres hijos: Michelle Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas, y Miguel y Daniel, nacidos de su relación con Aracely Arámbula.