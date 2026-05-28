Alex Fernández desmiente distanciamiento familiar y rivalidad con Ángela Aguilar

Alex Fernández habló sobre los rumores de un supuesto distanciamiento con su familia y su ausencia en el álbum homenaje a Vicente Fernández, en el que participaron artistas como Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El cantante negó cualquier conflicto y aclaró que su no participación en el proyecto se debió a compromisos previos en otro disco de duetos dedicado a la música de su abuelo, enfocado en el género ranchero.

¿Qué declaró Alex Fernández sobre su ausencia?

Asimismo, señaló que nunca ha existido un interés en realizar una colaboración con Ángela Aguilar, luego de especulaciones surgidas en redes sociales sobre una posible rivalidad entre ambos.

Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, aseguró que no se siente excluido ni molesto, y que su ausencia en el homenaje responde únicamente a diferencias de agenda y proyectos musicales distintos.