Maribel Guardia y su conflicto legal con Imelda Tuñón por la tutela del menor

La situación legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa generando atención mediática, luego de que se diera a conocer el nombramiento de Addis Tuñón como nueva tutora legal del hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, hecho que reactivó el debate en torno a la convivencia del menor con su familia paterna.

De acuerdo con la información presentada por el equipo legal de Imelda, existen medidas de protección establecidas para el menor que, aseguran, no siempre han sido respetadas, particularmente en lo relacionado con la exposición del caso en medios de comunicación. La abogada de Tuñón señaló que este tipo de declaraciones públicas podrían tener implicaciones dentro del proceso legal en curso.

¿Qué declaró Imelda Tuñón sobre la convivencia del menor?

En medio de esta situación, se ha puesto sobre la mesa el tema de las convivencias entre Maribel Guardia y su nieto. Aunque la actriz ya habría solicitado formalmente poder mantener contacto con el menor, la defensa de Imelda explicó que este tipo de encuentros no son automáticos, ya que deben ser evaluados por la autoridad correspondiente tomando como prioridad el bienestar del niño.

Asimismo, se enfatizó que las convivencias no responden únicamente a un derecho de los familiares, sino principalmente al interés superior del menor, por lo que cualquier decisión se tomará con base en lo que determine la autoridad competente tras el análisis del caso.

¿Cuál es la postura de Maribel Guardia ante esta situación?

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido una postura reciente respecto a estas declaraciones, mientras el proceso legal continúa su curso y la situación entre ambas partes permanece sin una resolución definitiva sobre el contacto con el menor.