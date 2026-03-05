Alfonso Herrera y Martha Higareda se reencuentran tras 24 años

Alfonso Herrera y Martha Higareda se reencuentran a casi 24 años de Amarte Duele.

A más de dos décadas del estreno de Amarte Duele, Alfonso Herrera y Martha Higareda protagonizaron un inesperado reencuentro que emocionó a los fans de la icónica película mexicana.

Fue el propio Herrera quien compartió el momento en sus redes sociales el pasado 4 de marzo, publicando una selfie junto a la actriz. Fiel al recuerdo de la cinta, el actor acompañó la imagen con una frase que rápidamente despertó la nostalgia entre los seguidores.

"¡RENATAAAAAAAAAAAAAA!", escribió de forma divertida, haciendo referencia al personaje que Higareda interpretó en la película.

El comentario también recordó la famosa escena del final de la historia, cuando Ulises —interpretado por Luis Fernando Peña— lanza ese desgarrador grito en uno de los momentos más emotivos del filme.

En su publicación, el actor también expresó la alegría que le provocó volver a verla. "Estos meses han sido de muchos reencuentros. Qué gusto verte querida @marthahigareda", escribió.

En la fotografía ambos aparecen sonrientes y abrazados, mostrando la buena relación que mantienen a pesar del paso de los años.

Aunque Alfonso no reveló más detalles sobre el encuentro, algunos seguidores especulan que pudo haber ocurrido en Los Ángeles, ciudad donde actualmente vive Higareda, ya que horas antes el actor había compartido una imagen desde un avión.

Estrenada en 2002 y dirigida por Fernando Sariñana, Amarte Duele se convirtió en una de las películas juveniles más recordadas del cine mexicano. La historia, inspirada en Romeo y Julieta, retrata el romance entre Renata, una joven de clase alta, y Ulises, un chico de origen humilde, cuya relación enfrenta prejuicios sociales y termina de forma trágica.

Por eso, el reencuentro entre los actores despertó la nostalgia de quienes aún recuerdan con cariño esta emblemática historia.