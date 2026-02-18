Embargo a Alicia Villarreal: su defensa denuncia irregularidades en el procedimiento

La cantante Alicia Villarreal, intérprete de "Te quedó grande la yegua", se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática luego de que se confirmara un embargo en su contra.

La información fue dada a conocer por su abogado, Gerardo Rincón, quien explicó ante medios de comunicación que ya se interpusieron amparos y que actualmente se revisan posibles irregularidades en el proceso. Según detalló, la artista sí tenía adeudos, pero estos ya habrían sido cubiertos.

Irregularidades en el procedimiento

El representante legal también señaló que el embargo se ejecutó en una propiedad cuyo número no coincide con el que aparece en la documentación oficial, por lo que se está verificando la validez del procedimiento.

La situación ha generado mayor interés público debido a que ocurre a un año de que la cantante realizara la señal internacional de auxilio por violencia de género, gesto relacionado con el proceso legal que enfrenta con su exesposo, Cruz Martínez.

Aquel momento tuvo lugar el 16 de febrero de 2025, al término de su presentación en el palenque de Zitácuaro, Michoacán, y marcó un episodio clave en la controversia entre ambos.

Acciones de la defensa

Mientras tanto, el equipo legal de Alicia Villarreal continúa analizando el caso y adelantó que procederán conforme a derecho para esclarecer la situación.