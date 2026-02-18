Concierto de Belinda en Mazatlán: un abrazo que conmueve

La cantante Belinda regresó a México para formar parte del elenco artístico del Carnaval de Mazatlán 2026 el pasado 17 de febrero, donde ofreció un espectáculo lleno de energía, nostalgia y momentos entrañables.

Durante la presentación, la intérprete de "Luz Sin Gravedad" invitó al escenario a un grupo de niñas para acompañarla en la interpretación de "+Perra+Bitch", tema que lanzó el año pasado junto a Neton Vega. Sin embargo, una pequeña robó por completo la atención de la artista al saberse la letra completa y cantar con total seguridad.

Conmovida por el entusiasmo, Belinda se acercó para preguntarle cómo se sentía al estar ahí. La respuesta sorprendió a todos: "Me voy contigo a vivir". Entre risas y visiblemente emocionada por las lágrimas de felicidad de la niña, la cantante selló el momento con un abrazo que desató aplausos y suspiros entre el público.

Detalles confirmados

La visita de Belinda a Mazatlán fue especialmente significativa, luego de que a inicios de 2026 anunciara que se mudaría temporalmente a España para protagonizar la serie "Carlota", proyecto que marcará una nueva etapa en su carrera.

Homenaje a Milkman

La noche también tuvo un espacio para la emotividad. La artista rindió homenaje a su amigo y colaborador, el rapero Milkman, quien falleció recientemente a los 36 años tras permanecer hospitalizado varios días. Como tributo, interpretó "Sueño De Ti", canción que lanzó en 2013 junto a él y la banda Motel dentro del álbum "Prisma".

Entre sorpresas, abrazos y recuerdos, Belinda dejó claro que su conexión con el público mexicano sigue intacta, regalando una noche que mezcló euforia y sensibilidad en el corazón del Carnaval.