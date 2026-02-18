Rumores de romance entre Imelda Garza-Tuñón y Jorge Baruch generan controversia

Jorge Baruch rompe el silencio en medio de la polémica que rodea a Imelda Tuñón.

En días recientes trascendió que Imelda Garza-Tuñón, de 29 años, habría iniciado una nueva relación sentimental con el abogado fiscalista y cantante Jorge Baruch. Incluso se dio a conocer que ambos habrían viajado juntos, lo que reforzó las versiones sobre un posible romance.

¿Qué declaró Jorge Baruch sobre su relación?

En medio de la controversia que enfrenta la viuda de Julián Figueroa, el joven decidió pronunciarse por primera vez, aunque fue breve y reservado en su postura. "Muy respetuosamente me voy a negar, Imelda no está dando entrevistas y mucho menos yo, no soy figura pública, pero te agradezco el interés, bonito día", expresó, rechazando hablar sobre la supuesta relación.

La declaración fue difundida en el programa Ventaneando, donde se destacó que Jorge Baruch declinó conceder una entrevista para abordar los rumores sentimentales.

Contexto legal de Imelda Garza-Tuñón

El mensaje cobra relevancia debido al contexto legal que rodea actualmente a Imelda Garza-Tuñón. La cantante mantiene una disputa con José Manuel Figueroa, quien interpuso una demanda luego de que ella lo señalara públicamente por presunto abuso contra Julián Figueroa.

La versión del supuesto romance fue dada a conocer por el comunicador Poncho Martínez, quien aseguró que la relación habría quedado al descubierto a través de mensajes afectuosos que ambos intercambian en redes sociales.

Según lo comentado por el creador de contenido, Jorge Baruch es descrito como "un buen chico, buena persona, que viene de buena familia", además de compartir el gusto por la música.

Por ahora, ni Imelda Garza-Tuñón ni Jorge Baruch han confirmado oficialmente su relación, mientras la atención pública continúa centrada en la polémica legal y mediática que envuelve a la joven cantante.