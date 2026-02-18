Yuridia deslumbra en Mazatlán durante el Carnaval 2026

Con una noche intensa, emotiva y llena de momentos inolvidables, Yuridia se adueñó del escenario durante la coronación de Anahí I como Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, demostrando por qué es considerada una de las figuras más sólidas del Regional Mexicano actual.

Desde su primera aparición, la cantante sonorense encendió el ambiente con un saludo que desató la euforia colectiva: “Buenas noches, Mazatlán, Sinaloa, ¿listos para cantar conmigo?”. La respuesta fue inmediata: miles de voces acompañándola en una velada que combinó potencia vocal, cercanía y una producción de alto nivel.

La conexión de Yuridia con su público

El repertorio se convirtió en un viaje emocional. Temas como “Como Yo Nadie Te Ha Amado”, “Ya Te Olvidé” y “Ángel” fueron coreados de principio a fin, iluminando el recinto con celulares en alto.

Uno de los instantes más conmovedores llegó cuando rindió homenaje a Chalino Sánchez con “Alma Enamorada”, lanzando un sentido “¡Arriba Chalino!” que estremeció al público. También dedicó interpretaciones especiales a Marisela con “Enamorada y Herida” y a Juan Gabriel con “Así Fue”, provocando lágrimas entre los asistentes.

Fiel a su estilo espontáneo, Yuridia protagonizó momentos que reforzaron su conexión con la audiencia: leyó una pancarta que le ofrecía coricos y pidió que se los acercaran, además de brindar con el público cuando recibió un bote de cerveza, gesto que desató aún más entusiasmo.

Un espectáculo de alto nivel

El espectáculo incluyó cambios de vestuario, bailarines y mariachi en vivo. Tras un solo de piano, apareció con un vestido blanco para interpretar “Lo Que Son Las Cosas” y “Ahora Entendí”. Más adelante sorprendió al reinventar “La Maldita Primavera” con arreglos de tuba y acordeón, fusionando el pop romántico con la esencia del Regional Mexicano.

La recta final fue contundente. Acompañada de mariachi, interpretó “Sin Llorar” y “Qué Agonía”, tema que comparte con Ángela Aguilar, consolidando su presencia dentro del género.

Entre bromas, seguridad escénica y una voz que dominó cada rincón del recinto, Yuridia no solo ofreció un concierto: dejó claro que atraviesa uno de los momentos más firmes de su carrera y que su nombre resuena con fuerza en el Regional Mexicano.