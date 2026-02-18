Fátima Campo y Joss Favela reinventan 'Me Sobrabas Tú' con esencia sierreña

La cantante Fátima Campo, una de las voces femeninas con mayor proyección dentro del regional, une su talento al de Joss Favela para presentar una nueva versión de "Me Sobrabas Tú (En Vivo)".

Lejos de tratarse de un simple cover, este lanzamiento propone una reinterpretación fresca de uno de los temas más representativos en la carrera de Favela como compositor. La nueva entrega apuesta por un sonido sierreño íntimo y orgánico, sostenido únicamente por guitarras y tololoche, resaltando la fuerza de la letra y la conexión vocal entre ambos intérpretes.

La nueva versión de 'Me Sobrabas Tú'

Disponible ya en todas las plataformas digitales, "Me Sobrabas Tú (En Vivo)" revive una canción que ha sido coreada por millones, pero que ahora adquiere un matiz distinto gracias a la química y sensibilidad que Fátima Campo y Joss Favela imprimen en cada verso.

El tema mantiene su esencia: un reclamo frontal y liberador para quienes han decidido dejar atrás una relación en la que no fueron valorados, convirtiéndose en un himno de dignidad y amor propio.