Alicia Villarreal presenta su gira más personal: Bendita Locura

Alicia Villarreal presenta “Bendita Locura”, su gira más personal y desafiante.

Con más de tres décadas de trayectoria, Alicia Villarreal inicia una nueva etapa en su carrera con “Bendita Locura”, una gira que define como la más audaz y significativa de su vida artística. En este proyecto, la cantante no solo interpreta sus éxitos, sino que también asume un papel protagónico en la producción y dirección creativa.

La gira Bendita Locura de Alicia Villarreal

Reconocida como “La Jefa” del regional mexicano, la regiomontana prepara un espectáculo que recorrerá diversas ciudades de México y Estados Unidos. El show promete una reinterpretación de los temas que marcaron su carrera, desde su paso por Grupo Límite hasta su consolidación como solista. La artista adelantó que el público podrá disfrutar de una noche llena de éxitos durante su presentación del próximo 14 de mayo en la Ciudad de México.

“Bendita Locura” no solo da nombre a la gira, sino también a uno de los dos álbumes recientes de Villarreal, en los que revisita sus canciones más emblemáticas con nuevos arreglos.

Reafirmación personal y musical

Tras meses de preparación, la intérprete de temas como “Vete” e “Insensible a ti” apuesta por una propuesta renovada que incluye colaboraciones especiales, sonidos contemporáneos y una mirada más íntima a su historia musical. La cantante también subrayó que este proyecto representa una reafirmación personal dentro de una industria que, asegura, ha sido retadora para las mujeres. “Ha sido una lucha constante”, expresó.

Villarreal celebró el auge internacional del regional mexicano, un género que, afirma, vive uno de sus momentos más importantes. Destacó que cada vez más artistas en distintas partes del mundo lo interpretan, incluso en otros idiomas.

La gira contempla presentaciones en ciudades de Estados Unidos como Kennewick, Washington, y Tulsa, Oklahoma, además de varias fechas en México, consolidando su proyección internacional.

Este nuevo capítulo profesional llega en un contexto personal complejo. En 2025, la cantante denunció públicamente violencia de género contra su entonces esposo, Cruz Martínez, integrante de Kumbia Kings, tras realizar una señal de auxilio durante un concierto.

Sobre el proceso legal, Villarreal afirmó que continúa en la búsqueda de justicia, no solo por ella, sino por otras mujeres que enfrentan situaciones similares.

Antes de su carrera como solista, Alicia Villarreal se consolidó como una de las voces más representativas del regional mexicano en la década de 1990 al frente de Grupo Límite.

Hoy, con “Bendita Locura”, la artista reafirma la vigencia de su legado con una propuesta que combina nostalgia, evolución y un mensaje de fortaleza, perfilándose como uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.