Carín León improvisa tras error técnico en Supernova Génesis

Carín León habló tras el incómodo momento que vivió durante su presentación en el evento Supernova Génesis, realizado en la Arena Ciudad de México, donde un error técnico interrumpió su show.

El intérprete de regional mexicano fue el encargado de ambientar la previa de la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna. Sin embargo, luego de interpretar "Que Vuelvas" y "Según Quién", enfrentó un fallo de producción cuando comenzó a sonar una pista que no correspondía a su repertorio.

"Producción... esa rola no es mía", comentó entre risas nerviosas mientras esperaba una solución. Al no resolverse el problema, el cantante decidió continuar improvisando a capela el tema "No Es Por Acá", lo que le valió el reconocimiento inmediato del público por su profesionalismo.

Reacción de Carín León en redes sociales

Tras el evento, Carín León se pronunció en redes sociales para disculparse con sus seguidores. Explicó que el error técnico impidió completar su presentación como lo había planeado, reiterando su compromiso de ofrecer siempre lo mejor en el escenario.

El cantante asistió acompañado de su pareja, Meylin Zúñiga, quien también reaccionó en redes sociales mostrando su apoyo y señalando su inconformidad ante lo ocurrido.

Reconocimiento de Supernova Génesis

Por su parte, la cuenta oficial de Supernova reconoció la actitud del artista, destacando que, pese a las fallas técnicas, logró sacar adelante el momento únicamente con su voz, lo que generó una ola de comentarios positivos por parte del público, que aplaudió su entrega y capacidad para improvisar.