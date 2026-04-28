Controversia en La Mansión VIP: HotSpanish denuncia ataque cibernético

La segunda noche de eliminación en La Mansión VIP estuvo rodeada de controversia, luego de que el youtuber HotSpanish, organizador del reality, denunciara un supuesto ataque cibernético. Este incidente habría provocado que la transmisión se interrumpiera durante aproximadamente media hora.

A pesar de los problemas técnicos, los cuatro participantes nominados enfrentaron la decisión del público para definir quién abandonaría la competencia.

La semana ya había comenzado con tensión tras la primera eliminación, marcada por la polémica salida de Niurka, quien además arrastró con ella a Bruno Espino sin darle oportunidad de opinar. La salida de Espino permitió el ingreso de Daniel Borjas al reality.

Sin embargo, Borjas no logró salvarse de la nominación y quedó en riesgo junto a Agustín Fernández, Queen Buenrostro y Suavecito. Finalmente, la participante menos favorecida por la audiencia fue Queen Buenrostro, quien se despidió del programa agradeciendo la experiencia y pidiendo apoyo para su amigo Suavecito.

“Me siento muy bien, me encantó el proyecto, fue un honor. Muchas gracias por incluirme”, expresó la influencer. “Hubo discusiones y malentendidos, pero lo que pasa aquí, se queda aquí. Me llevo a todos ustedes, son increíbles”.

En un giro inesperado, Sol León también decidió abandonar la competencia por voluntad propia, posiblemente afectada por la intensidad de los enfrentamientos con Niurka.