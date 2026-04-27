Ángela Aguilar y Christian Nodal desmienten rumores de crisis en su matrimonio

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en Zacatecas y ponen fin a los rumores de una supuesta crisis en su matrimonio.

Luego de varias semanas marcadas por especulaciones, la pareja comparte en redes sociales imágenes y videos de su vida cotidiana. Entre el contenido destacan momentos en casa, arreglos florales enviados por sus seguidores y escenas donde conviven de manera cercana, incluso realizando actividades como cabalgar juntos.

Estas publicaciones son interpretadas como una señal clara de estabilidad en su relación, desmintiendo las versiones que apuntaban a un distanciamiento.

Rumores de separación

Los rumores habían tomado fuerza debido a su menor interacción pública, la ausencia de Ángela Aguilar en eventos como la Feria Nacional de San Marcos y la conversación generada por el video de "Un Vals", donde apareció una modelo que algunos compararon con Cazzu.

Además, el propio Nodal explicó previamente que la boda religiosa fue pospuesta por temas de seguridad en México, y no por conflictos en la relación.

Reafirmación de su relación

Con esta reciente actividad, Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan ver que continúan juntos, aunque optando por un perfil más reservado en su vida personal.