Xavi inicia su gira X TOUR por México con 17 fechas

Xavi anuncia su X TOUR por México

El fenómeno de la nueva generación de la música mexicana, Xavi, confirma su esperado "X TOUR" por México, una gira de 17 fechas que lo llevará a reencontrarse con sus fans a lo largo del país. La venta general de boletos comenzará este viernes 6 de marzo a través de su sitio oficial.

Detalles del tour

Promovido por Ocesa y Seitrack, el tour incluirá presentaciones en algunas de las principales ciudades del país, con paradas destacadas en Monterrey, Guadalajara, Mérida y otras más.

Durante la gira, Xavi interpretará los temas que lo han consolidado como uno de los artistas más influyentes del regional mexicano actual, incluyendo "La Diabla", "No Capea", "En Privado" y "La Morrita". El anuncio llega tras el contundente éxito de su reciente tour por Estados Unidos, donde logró múltiples fechas agotadas y reafirmó su posición como uno de los nombres más solicitados del género.

Reconocimientos y logros

En el ámbito de los charts, "La Morrita" alcanzó el puesto #1 en el listado Regional Mexican Airplay de Billboard, convirtiéndose en el sexto número uno de su carrera en esa clasificación. Este logro se dio apenas semanas después de que "No Capea", su colaboración con Grupo Frontera, también liderara el mismo chart.

A inicios de año, Xavi fue galardonado en Premio Lo Nuestro con el reconocimiento a Mexican Music – Fusion of the Year por su éxito global "No Capea", premio que dedicó a la comunidad inmigrante durante un emotivo discurso.

Además, continúa sumando reconocimientos al estar nominado en los iHeartRadio Music Awards 2026 en la categoría Regional Mexican Song of the Year por su tema "Flores".

Un espectáculo prometedor

Con el "X TOUR" por México, Xavi promete un espectáculo que combina sus raíces culturales con su impacto internacional, llevando la música que domina las listas directamente a los escenarios más importantes del país.