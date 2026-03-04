Peso Pluma y Tito Double P inician gira en Climate Pledge Arena

Peso Pluma y Tito Double P encendieron el escenario la noche del domingo al dar inicio oficial a su esperada gira "DINASTÍA BY PESO PLUMA & FRIENDS TOUR" en el Climate Pledge Arena, ante un recinto completamente SOLD OUT.

El arranque del tour llega tras el éxito arrollador de su álbum colaborativo "DINASTÍA" y el reciente lanzamiento de "DINASTÍA (Deluxe)", proyectos que han dominado los charts en Estados Unidos, México y otros territorios, consolidando su posición al frente de la expansión global de la Música Mexicana.

El espectáculo de Peso Pluma y Tito Double P destaca por su producción innovadora.

El espectáculo presentó una propuesta en vivo ambiciosa y cinematográfica: 10 músicos en escena, un coro formal de cuatro voces —marcando un precedente histórico al ser la primera vez que un artista mexicano integra un coro de esta magnitud en una gira de este nivel—, además de 10 bailarines de élite y visuales inmersivos de alto impacto.

Fiel a su visión de elevar la producción año tras año, Peso Pluma volvió a innovar dentro del género. Si en su gira anterior sorprendió al incorporar un violinista en vivo, esta vez el coro se convirtió en la nueva capa sonora que amplifica la experiencia musical y visual del show.

Kate del Castillo narra interludios sobre cultura e identidad durante el concierto.

La noche arrancó con las cámaras siguiendo al dúo desde camerinos hasta el escenario, culminando con su aparición conjunta para interpretar "intro", rodeados de bailarines con máscaras de lucha libre y una poderosa estética en blanco y negro que evocaba la identidad visual de "DINASTÍA".

Por primera vez en vivo, interpretaron temas como "7-3", "billetes", "malibu", "putielegante", "trucha", "morras II" y "chiclona", desatando la euforia inmediata del público.

A lo largo del espectáculo, la reconocida actriz Kate del Castillo fungió como narradora, aportando interludios sobre cultura, herencia e identidad que transformaron el concierto en una celebración profunda del orgullo mexicano. Todo el elenco —músicos y artistas— vistió looks completos de Adidas, mientras banderas mexicanas ondeaban en toda la arena.

La gira incluye colaboraciones con artistas como Yahritza y Su Esencia.

En los segmentos individuales, Tito Double P brilló con interpretaciones de "El Lokeron", "Rosones", "Nadie", "Por Tus Besos" y "Linda", reafirmando su ascenso como una de las figuras más sólidas del movimiento.

Posteriormente, Peso Pluma regresó con energía explosiva para presentar el ya característico segmento Urbano del show. En una entrada sorpresa, apareció entre el público antes de descender al Stage B interpretando "La Bebe". Desde ahí encadenó "Quema", "Qlona", "Plebada", "Ojos Azules" y "Apaga La Luz", convirtiendo la arena en una fiesta imparable.

El segmento Family & Friends sumó invitados especiales como Yahritza y Su Esencia, quienes interpretaron "Frágil" y "Perla". También se unió Armenta con "Tusi" y el estreno en vivo de "London" junto al dúo. Más tarde, Rey Quinto apareció para interpretar "Marianita", reforzando la esencia colaborativa del proyecto.

Más adelante, Peso tomó el centro del escenario para interpretar los temas que marcaron su meteórico ascenso: "Lady Gaga", "AMG", "Gervonta", "Rari", "Nueva Vida" y "Ella Baila Sola", esta última reconocida como la primera canción mexicana en alcanzar el número uno en listas globales.

Para cerrar esta histórica primera noche, el icónico dúo volvió a unirse para interpretar más temas de "DINASTÍA", incluyendo "ni pedo", "daño", "tú con él", "ganga" y "bckpckbz", momento que incluyó una gigantesca bandera de México ondeando en el escenario antes de finalizar con "dopamina", llevando el espectáculo a lo más alto.

La gira "DINASTÍA BY PESO PLUMA & FRIENDS TOUR" se perfila así como una de las experiencias en vivo más impactantes y esperadas del año: una celebración poderosa que reúne a dos de las voces más influyentes que están moldeando el presente y futuro de la Música Mexicana.