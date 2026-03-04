La Arrolladora Banda El Limón sorprende a Apio Quijano con serenata en podcast

Integrante de La Arrolladora Banda El Limón "conquista" a Apio Quijano con serenata en su podcast

El más reciente episodio del podcast Pipiris Night dio mucho de qué hablar luego de que integrantes de La Arrolladora Banda El Limón protagonizaran un momento lleno de humor, coqueteo y música junto a Apio Quijano.

El cantante, recordado por su etapa en Kabah y actualmente conductor del popular podcast, recibió como invitados a la agrupación sinaloense liderada por Don René Camacho. Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Coqueteo, risas y serenata

En el adelanto que ya circula en plataformas digitales, se observa cómo Salvador —"Chava" para los amigos— logra ganarse el cariño de la mascota de Apio, lo que dio pie a una broma por parte de Esaúl, uno de los vocalistas:

"Ya te ganaste al becerro, ya es tuya la vaca".

El comentario desató carcajadas en el foro, especialmente de Apio, quien entre nervios y risas decidió seguir el juego. El cantante incluso se acercó a Salvador y, entre abrazos, lanzó una frase que encendió aún más el momento:

"¿De aquí a dónde vamos, Chava?"

Pero la escena no terminó ahí. La agrupación interpretó en versión acústica el tema "Aquí Hay Para Llevar", y Salvador aprovechó para dedicarle la canción directamente a Apio, provocando más sonrisas y evidente nerviosismo en el también ex participante de La Casa de los Famosos México.

Aunque todo se trató de una broma y una muestra de la buena química entre los artistas, el clip rápidamente se volvió viral y dejó a los fans esperando el estreno completo del episodio.

Próximas presentaciones

En cuanto a la agenda de La Arrolladora Banda El Limón, la llamada "arrollaterapia" continuará el próximo 1 de abril en el Palenque de Texcoco.

Además, la agrupación ya confirmó su participación en Guelaguetza 2026, uno de los encuentros culturales más importantes del país, celebrado tradicionalmente en julio en Oaxaca y reconocido por reunir música, danza y tradiciones de diversas regiones. La banda se presentará el 23 de mayo, encendiendo desde ahora la expectativa entre sus seguidores.

Con décadas de trayectoria, La Arrolladora Banda El Limón sigue demostrando que, además de su potencia musical, también sabe conquistar con carisma... incluso en formato podcast.