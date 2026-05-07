Ángela Aguilar apoya a Christian Nodal en medio de controversia familiar

Ángela Aguilar reacciona a la polémica entre Christian Nodal y sus padres

En las últimas semanas, el nombre de Christian Nodal ha estado en el centro de la conversación en medios de espectáculos debido al supuesto distanciamiento con sus padres, quienes serían los propietarios de la marca “Christian Nodal”.

La controversia surgió tras el lanzamiento del video de “Un Vals”, tema con el que el cantante habría confirmado que no es dueño legal de su nombre artístico. Posteriormente, comenzaron a circular documentos que señalarían a sus padres como titulares de la marca registrada.

La controversia por la marca registrada

En medio de esta situación, el intérprete sonorense habría decidido registrar la marca “Forajido”, movimiento que muchos consideran parte de una nueva etapa en su carrera.

Además, el cantante eliminó todo el contenido de su cuenta oficial de Instagram, generando especulación entre sus seguidores. Sin embargo, el martes 5 de mayo reapareció en redes sociales compartiendo varias imágenes relacionadas con un nuevo logotipo.

Las publicaciones rápidamente se volvieron virales y llamaron la atención por la reacción de Ángela Aguilar, quien dejó su “like” en las fotografías, gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia su esposo en medio de la polémica.

Rumores de crisis matrimonial

Todo apunta a que Christian Nodal estaría preparando una renovación de imagen y una nueva etapa profesional, buscando tener mayor control sobre su identidad artística.

Cabe recordar que hace unas semanas también surgieron rumores sobre una presunta crisis matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar tras el estreno de “Un Vals”. De acuerdo con distintos reportes, la pareja habría atravesado un periodo de distanciamiento; sin embargo, posteriormente se dejaron ver juntos para desmentir cualquier separación.

Los cantantes contrajeron matrimonio en julio de 2024 y desde entonces se han mantenido como una de las parejas más mediáticas del regional mexicano.