Carín León habla sobre el impacto de los corridos tumbados en la música mexicana

El cantante Carín León reconoció el impacto que han tenido los corridos tumbados en la música mexicana actual, aunque dejó claro que no es un género que le interese interpretar.

Con más de dos décadas de trayectoria, el artista ha mantenido distancia de este estilo, en parte por su postura frente a la apología de la violencia que suele estar presente en los llamados "corridos bélicos". Sin embargo, destacó que, más allá de esa temática, el género ha aportado elementos valiosos.

"Aunque sean también de cierto modo marginados, están buenos en cuestiones de sonido; dejando de lado la apología, le han aportado muchísimo a la música mexicana. Han logrado que nuevas generaciones y otras fronteras escuchen nuestra música", expresó.

Reflexiones sobre los corridos tumbados

El intérprete subrayó que, si bien no forma parte de su propuesta artística, los corridos tumbados también representan una faceta de la música mexicana contemporánea, especialmente por su conexión con el público joven.

Estas declaraciones se dieron durante la presentación de su nuevo álbum, "Muda", un proyecto con el que asegura cerrar una etapa en su carrera. En este material, Carín León explora sonidos distintos como la cumbia y suma colaboraciones destacadas, entre ellas con el colombiano Juanes.

Significado del álbum Muda

Sobre el significado del título, el artista explicó que "Muda" hace referencia tanto a Hermosillo —su ciudad natal, cuya "H" es muda— como a un proceso de transformación personal y musical.

"Con este disco cerramos esta etapa, es como una muda de piel, para dar paso a algo más crudo y más real, que llegará en diciembre", adelantó.