Carín León ayuda a su novia tras accidente en Saltillo

El cantante Carín León vivió momentos de preocupación luego de que su novia, Meylin Zúñiga, sufriera un accidente tras un evento en Saltillo.

El intérprete, quien se encontraba celebrando la presentación de su disco "Muda" y una colaboración con Omar Chaparro, pasó de la euforia a la alarma cuando el elevador en el que viajaba su pareja cayó un piso, provocándole una lesión en la pierna.

De acuerdo con reportes del periodista Gabriel Cuevas y la cuenta Chamonic, la joven sufrió una fractura en el tobillo, por lo que el cantante la ayudó a trasladarse de inmediato al hospital.

Horas después, el propio Carín León habló sobre lo ocurrido, buscando tranquilizar a sus seguidores. Explicó que, aunque se trató de una fractura, su pareja ya estaba siendo atendida y fuera de peligro.

Más tarde, Meylin Zúñiga también confirmó la situación a través de redes sociales, donde aseguró que se encuentra bien y agradeció los mensajes de apoyo, señalando que la lesión fue una fractura leve en el tobillo.