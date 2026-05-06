Edwin Luna apoya a Christian Nodal en conflicto familiar por su nombre artístico

El cantante Edwin Luna mostró su respaldo a Christian Nodal, quien atraviesa una nueva polémica tras la pérdida de su nombre artístico.

¿Qué provocó la controversia?

La controversia surgió luego de que su padre, Jaime González, registrara la marca a su nombre, lo que ha desatado rumores sobre un posible conflicto familiar y mantiene al intérprete en el centro de atención.

Ante esta situación, Edwin Luna destacó la importancia de que los artistas protejan legalmente su identidad profesional desde el inicio de sus carreras. Además, expresó su admiración por Nodal y aseguró que cuenta con un equipo sólido que podrá apoyarlo en este proceso.

Consejos de Edwin Luna a Christian Nodal

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey también recordó que, en sus inicios, recibió la recomendación de registrar su nombre artístico, trámite que quedó en manos de su equipo legal, lo que le permitió evitar este tipo de complicaciones.