Kim Shantal y Suavecito generan rumores de beso en La Mansión VIP

El reality La Mansión VIP continúa generando polémica a pocos días de su final, especialmente por la cercanía entre Kim Shantal y Suavecito, quienes tuvieron una relación en el pasado.

Lo que inició como un reencuentro incómodo entre exnovios ha evolucionado en una conexión cada vez más evidente. En las últimas horas, surgieron rumores de un posible beso entre ambos, luego de que fueran captados muy cercanos tras una noche de fiesta dentro de la casa.

¿Cómo ocurrió el acercamiento entre Kim y Suavecito?

El momento ocurrió cuando Suavecito ayudó a Kim a salir del jacuzzi e incluso la cargó para evitar que resbalara. Más tarde, se dirigieron juntos a una zona sin cámaras, conocida como "el respiradero", lo que desató especulaciones entre los participantes y en redes sociales sobre un posible beso, aunque este no fue captado en video.

Reacción de Lalo O'Conner ante la situación

La situación también provocó la reacción de Lalo O'Conner, quien habría terminado recientemente su relación con la influencer. A través de redes sociales, compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta: "Qué lástima, ni una pizca de sorpresa nos llevamos."

Cabe recordar que, en días previos, Lalo ya había expresado lo difícil que ha sido para él ver la cercanía entre Kim y Suavecito dentro del programa, donde la química entre ambos no ha pasado desapercibida.