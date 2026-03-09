Ángela Aguilar envía mensaje por el 8M: pide respeto entre mujeres

Ángela Aguilar lanza contundente mensaje por el 8M: pide respeto entre mujeres

La cantante Ángela Aguilar compartió un contundente mensaje en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, en el que reflexionó sobre la manera en que algunas mujeres se atacan entre sí en internet.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de la canción 'Qué agonía' publicó una imagen con un mensaje que invita a la reflexión sobre el respeto y la sororidad.

"Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos haciendo mal", señala el texto que compartió la artista.

El mensaje también fue replicado por su padre, el cantante Pepe Aguilar, y por su hermano Leonardo Aguilar en sus propias redes sociales.

Reflexión sobre el respeto entre mujeres

La publicación llega días después de que Ángela asegurara a sus seguidores que no tiene planes de retirarse de la música, mientras que Leonardo recientemente enfrentó críticas tras presentarse en un concierto con poca asistencia.

Con su mensaje, la joven artista llamó a reflexionar sobre la importancia de mantener el respeto entre mujeres, especialmente en el entorno digital.